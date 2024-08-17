Bakan Ersoy'dan usta oyuncu Aydemir Akbaş için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş için sosyal medya hesabından taziye mesajında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş için taziye mesajı yayımladı.

"TÜM SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.