Bakan Fidan, Ukrayna Parlamentosu Başkanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk ile Ankara'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.
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