Bakan Göktaş'ın ''soykırım'' paylaşımı tepki çekti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Srebrenitsa Soykırımı ile ilgili yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını kullanması tepkilere neden oldu.

1995 yılında Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde gerçekleşen ve tarihe insanlık suçu olarak geçen soykırımın 30. yıl dönümünde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Bakan Göktaş yaptığı paylaşımda, Srebrenitsa Soykırımı Anıtı’nı ziyaretinden bir fotoğrafla birlikte bir mesaj yayınladı.

Bakan Göktaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 yıl önce, Avrupa’nın göbeğinde, dünyanın gözleri önünde insanlık vahşice katledildi.

Srebrenitsa’da kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden; vicdanlar, insanlık onuru ve adalet duygusu da toprağa gömüldü. Kazılan her toplu mezar, insanlık tarihine kazınmış kara bir lekedir.

Srebrenitsa Soykırımı’nda şehit edilen tüm masumları rahmetle anıyorum. Bu büyük acıyı unutmamak ve unutturmamak, insanlık onuruna sahip çıkan herkesin görevidir."

Bakan Göktaş'a tepki yağdı

Ancak Bakan Göktaş’ın mesajına eklediği, anıt önünde çekilmiş kendi fotoğrafı sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Çok sayıda kullanıcı, bir soykırım anmasında kişisel fotoğraf paylaşılmasını eleştirerek, “Bir katliam anmasını kendinizin fotoğrafıyla yapmakta nasıl bir akılsa!”, “Profil fotoğrafı koyaydınız bari”, “Mezarla poz vermek nedir Sayın Bakan?” gibi yorumlarla tepkisini dile getirdi.

Srebrenitsa Soykırımı

Srebrenitsa Soykırımı, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da gerçekleşmiş en büyük toplu katliam olarak kabul ediliyor. 8.372 Boşnak erkek ve çocuğun hayatını kaybettiği bu trajedi, hâlâ insanlık vicdanında derin izler bırakmaya devam ediyor.