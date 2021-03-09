Bakan Gül açıkladı; o suç da tutuklama sebebi oluyor!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı televizyon programında kadına şiddet ve insan hakları konularını değerlendirdi. Kadınlara ısrarlı takibin tutuklama sebebine de girecek şekilde ayrı bir suç yapılacağını ifade eden Gül, gazetecilere saldırı, işkence, kaybetme ve tutuklamalara ilişkin sorulara somut yanıt vermekten kaçındı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde canlı yayında soruları yanıtladı. Kadına şiddet konusunda yeni adımlar atacaklarını belirten Gül, "Kadına, ailenin korunması dair verilmiş haklarla ilgili geri adım asla olmaz" diye konuştu.

'YARGIÇ OLMADIĞIM İÇİN BİR YORUM YAPMAM DOĞRU OLMAZ'

Habertürk'te yayınlanan ve Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programında bakana İstanbul Sözleşmesi de soruldu. Gül, AK Parti'ye birlikte kadının korunması için önemli düzenlemeler yapıldığını söyledi ve ısrarlı takip fiillerinin tutuklama sebebine de girecek şekilde ayrı bir suç yapılacağını belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilere saldırı olaylarının gündeme getirildiği programda gazeteci Levent Gültekin'e dün yapılan saldırıya 'geçmiş olsun' dedi. Basın özgürlüğünün Anayasa ile güvence altına alındığını söyleyen Gül, sorulara somut bir cevap vermekten kaçındı.

"Gazeteci Müyesser Yıldız 3 yılın üzerinde hapisle cezalandırıldı. Bir milletvekiline saldıranlar ise 20 gün yatıp çıktılar. 2 yazı yazıp 5 ay hapiste yatıyorsunuz, 3 yıl ceza alıyorsunuz, bir milletvekilini ateşli silahla tehdit ediyorsunuz, sopalarla dövüyorsunuz, 20 gün sonra çıkıyorsunuz. Benzer şeyler tweet atanlarda da oluyor. Bu çifte standardı insan hakları paketiyle ortadan kaldırmak mümkün olacak mı?" sorusuna Gül, "Bu somut konularla ilgili yargıç olmadığım için bir yorum yapmam doğru olmaz. Bir kişinin serbest kalması, yaptığı fiillerin cezasız kalacağı anlamına gelmez. O kişi tutuksuz yargılanıyordur. Yargılama devam ediyordur" dedi.

'YÜRÜTMENİN CÜBBESİNİN OLMADIĞINI HATIRLATIRIM'

Uşak'taki çıplak arama iddialarında İçişleri Bakanlığı'nın ifadelerini hatırlatan Gül, “Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir” diyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e haksızlık yapıldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili eleştirilerde bulunarak, Cumhurbaşkanına hakaret davalarından vazgeçilmesi ve Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği ifadeleri hatırlatılan Gül, "Sayın Kılıçdaroğlu'na yargının bağımsız olduğunu, şu kişi tutuklanmasın, şu kişi tutuklansın diye kimsenin tavsiye, telkinde bulanamayacağını, Anayasa'nın 138. maddesini hatırlatırım. Yürütmenin hiçbir şekilde 'kalsın' ya da 'kalmasın' diye bir karar veremeyeceğini, yürütmenin cübbesinin olmadığını hatırlatırım. Onların demokrasi anlayışında demek ki bir parti genel başkanı, 'şu kişi kalsın bu kişi kalmasın, bu tahliye olsun' diye bir yargı anlayışları var. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Hükümetin öyle bir yetkisi yok" dedi. Cumhurbaşkanına hakaret konusunda ise, "Bu ülkenin yüzde 50'sinden fazla vatandaşımızın oyunu almış seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yapmaktan vazgeçmeye ne dersiniz?" diye sordu.