Bakan Gül'den Berberoğlu için kritik açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu için ikinci kez verdiği hak ihlali kararı hakkında, "Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir" dedi.

Bakan Gül, Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği, annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımla ilgili soruya, "İçişleri Bakanımızın validelerine yapılan insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri lanetliyorum. Alçak ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Bu konuda yasalarla ilgili ihtiyaçlar olduğu takdirde değerlendirmeler elbette yapılır" dedi.