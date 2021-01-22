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BAKAN GÜL'DEN BERBEROĞLU İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA
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  3. 22 Ocak 2021 10:54

Bakan Gül'den Berberoğlu için kritik açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararını değerlendirdi. Gül, Anayasa Mahkemesi'nin her karara katılmadıklarını ancak bu durumun kararın uygulanmayacağı anlamına gelmediğini belirtti. Gül, AYM kararlarına uyulmasının hukukun gereği olduğunu ifade etti.

Bakan Gül'den Berberoğlu için kritik açıklama
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu için ikinci kez verdiği hak ihlali kararı hakkında, "Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir" dedi.

Bakan Gül, Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği, annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımla ilgili soruya, "İçişleri Bakanımızın validelerine yapılan insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri lanetliyorum. Alçak ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Bu konuda yasalarla ilgili ihtiyaçlar olduğu takdirde değerlendirmeler elbette yapılır" dedi. 

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