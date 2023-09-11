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Bakan Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Bakan Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak da yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Etiketler msb bakan güler Genelkurmay
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