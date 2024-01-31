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Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti

Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri makamında kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri makamında kabul etti.

Etiketler Bakan Güler Azerbaycan
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