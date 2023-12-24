Bakan Güler Irak sınır hattına gitti
Harekat merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabah saatlerinde ırak sınırına gitti.
Kuzey Irak'taki terör saldırılarında 12 askerin şehit olmasının ardından operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi koordine etmek üzere sınıra gitti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.
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