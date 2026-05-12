Bakan Gürlek duyurdu: Yargıda yapay zeka dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda dijital dönüşüm hamlesinin yeni halkası olan yerli ve milli UYAP AI Karar Destek Sistemi’nin hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, yapay zekanın 30 milyondan fazla emsal kararı ve karmaşık dosya içeriklerini saniyeler içinde tarayıp analiz edebileceğini belirtti.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargıda dijital dönüşümün yeni adımı olan yerli ve milli UYAP AI Karar Destek Sistemi’ni hayata geçiriyoruz. Adaletin hizmetine sunacağımız bu sistemle; 30 milyondan fazla emsal kararı ve karmaşık dosyaları saniyeler içinde analiz ederek, yargılamaların hızlanmasını hedefliyoruz. Nihai kararın her zaman hakim ve savcılarımızda olduğu, insan merkezli ve güvenilir yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla; adaleti daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak için teknolojik dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA