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  3. Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak?

Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak?

Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak?
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Meclis Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Bakan Işıkhan'dan bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye yasalaştıÇalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye yasalaştıGüncel

 

Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.


Ödemeler, ilgili kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından en kısa süre içerisinde emeklilerimizin banka hesaplarına… pic.twitter.com/eI0UOggY57

— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 27, 2023

Etiketler çalışan emekli ikramiye ödeme
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