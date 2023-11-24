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Bakan Işıkhan'dan çalışan emeklilere ikramiye açıklaması

Bakan Işıkhan'dan çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışan emeklilere ikramiye müjdesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasının ardından Bakan Işıkhan,  "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak” açıklamasını yaptı. 

"EMEKLİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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