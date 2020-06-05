  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Haziran 2020 15:29

Bakan Karaismailoğlu'ndan YHT seferleri ile ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “YHT hatlarının yarı kapasite ile çalışması nedeniyle vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan YHT seferleri ile ilgili açıklama
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs’ta Ankara-İstanbul seferi ile başladığını ve hatlarda günde 16 sefer yapıldığını anımsatarak, “YHT hatlarının yarı kapasite ile çalışması nedeniyle vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırıyoruz. 8 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet daha tren sefere konularak toplam YHT seferi sayısını 16’dan 20’ye çıkartıyoruz” dedi. Bakan Karaismailoğlu, ayrıca Ankara-İstanbul seferlerine yeni durakların konulduğunu da bildirdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yüksek hızlı tren , yht , başladı , tren seferleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM