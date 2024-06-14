Bakan Koca ''Onaylı Randevu Sistemi''ne ilişkin verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Onaylı Randevu Sistemi" ile ilgili ilk sonuçları açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde dün yapılan Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Ardından Bakan Koca kısa süre önce devreye alınan Onaylı Randevu Sistemi'nin bu hastanedeki ilk sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"24 SAAT İÇİNDE DÖNÜŞ SAĞLAYABİLİR AŞAMAYA GELDİK"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Onaylı Randevu Döneminde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: İlk sonuçlar. Poliklinik kapasitemizi %50’nin üzerinde artırdık. Randevu taleplerinin %90’ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini %50’den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.