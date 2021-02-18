Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı çağrısı: ''İhbar edin!''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak 'aşıda öncelikli hale getireceğini' iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Koca'nın tweeti şöyle:

"Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin."