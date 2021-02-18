Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı çağrısı: ''İhbar edin!''

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.
Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak 'aşıda öncelikli hale getireceğini' iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.
Koca'nın tweeti şöyle:
"Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol