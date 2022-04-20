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Bakan Nebati ABD'de şirket temsilcileriyle görüştü

Bakan Nebati ABD'de şirket temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'li şirketlere Türkiye'nin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek, yatırım potansiyelini ele aldıklarını söyledi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların 'bahar toplantıları'na katılmak için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şirket temsilcileriyle görüştü.

Twitter hesabından Washington'daki temaslarına ilişkin bilgi veren Nebati, ABD Ticaret Odasının düzenlediği yuvarlak masa toplantısında önde gelen şirketlerin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Devreye aldığımız uygulamalar ile ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık" ifadesini kullandı.

G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı'na da katıldıklarını aktaran Nebati, "Jeopolitik şoklar, yüksek emtia, gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede, kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık" dedi.

 Nebati ayrıca, göç ve zorla yerinden edilme konusunda sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması önerisini yinelediklerini ifade eti. (EKONOMİ SERVİSİ)

Etiketler nureddin nebati maliye ve hazine bakanlığı abd amerika
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