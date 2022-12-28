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Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Teşekkürler Erdoğan

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Teşekkürler Erdoğan
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun! Teşekkürler Erdoğan"

Etiketler bakan nebati açıklama erdoğan
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