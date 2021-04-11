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Bakan Selçuk 'yakında' diyerek duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından canlı sınıf uygulamasının kısa zaman içerisinde 81 ile yayılacağını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları ifade etti:

Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz.

Etiketler canlı sınıf uygulama bakan selçuk
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