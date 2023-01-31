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Bakan Soylu açıkladı! 4 ilde dev operasyon: 241 gözaltı

Bakan Soylu açıkladı! 4 ilde dev operasyon: 241 gözaltı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah Antalya, Erzincan, Isparta ve Ordu'da başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 241 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Antalya'da 37'inci operasyonu yaparken eş zamanlı bir şekilde Erzincan, Isparta ve Ordu illerinde gerçekleştirdik. 1321 polis ve jandarmamız, 24 dedektör köpeğimizle birlikte bu operasyon 06.00'da başladı. Hem Erzincan, Isparta ve Ordu illerimizde de başladı. Bu operasyon başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Hedefimiz Antalya'da 187'ydi. Bu 187 hedefin 181'i yakalanarak gözaltına alındı. Tam 5 aydır projeli bir operasyonla takip edilmektedir. Ordu'da 32 şüpheliden 25'i, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 şüpheli bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. 

Milletimiz şundan emin olsun, Türk polis teşkilatı, mehmetçiklerimiz, sınırdaki kahramanlarımız el birliğiyle amansız ve uyuşturucunun kökünü kurutmak için büyük bir mücadele vermektedirler.

Etiketler içişleri bakanı süleyman soylu kökünü kurutma operasyonu gözaltı
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