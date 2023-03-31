Bakan Soylu açıkladı: İYİ Parti'ye yapılan saldırının faili yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırının ''provokasyon'' olduğunu söyledi. Soylu, saldırganın yakalandığını açıkladı.

İYİ Parti İl Başkanlığı'na sabah saatlerinde yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Bakan Soylu, "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail - failler en yakın zamanda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

SALDIRININ FAİLİ YAKALANDI

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." ifadelerini kullandı.

Türk Polisi yakalar👏



İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı.



Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda

bulunurken dikkatli olmaları gerekir.



Bizim görevimiz yakalamak.

Devletinize ve Polisinize itimat ediniz.

Mahcup olursunuz. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2023





AK PARTİ SÖZÜCÜSÜ ÇELİK: SALDIRIYI LANETLENİYORUZ

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İyi Parti İstanbul il binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın, Sayın Akşener'in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sayın Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provakatif dili kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

'PROVOKASYONA KARŞI ORTAK TUTUM ÖNEMLİDİR'

Saldırının faillerinin ortaya çıkarılacağını kaydeden Çelik, "Özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınması önemlidir. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız. Bunun kadar önemli olan ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamamaktır. Sayın Akşener, doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır. Sayın Akşener, şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmelidir. Bu lanetli saldırıyı, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz. Sayın Akşener, şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmelidir. Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz" dedi.

Çelik, siyasi partilere yapılan saldırıların karşı durulması gereken eylemler olduğuna işaret ederek, "Sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez. 14 Mayıs'ta ülkemiz için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz. Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız. Cumhurbaşkanımız tüm hayatı boyunca mücadelesini demokratik seçimler yoluyla verdi. Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisi provokasyonlara karşı demokratik siyasi mücadele temelinde, milletimizin desteği ve duasıyla inşa edilmiştir" açıklamasında bulundu.