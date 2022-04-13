  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Soylu açıkladı: Türkiye'den kaç Suriyeli gönderildi?

Bakan Soylu açıkladı: Türkiye'den kaç Suriyeli gönderildi?

Bakan Soylu açıkladı: Türkiye'den kaç Suriyeli gönderildi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılından bu yana Türkiye'den gönderilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu Türkiye'den gönderilen Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamasında "2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa’da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Soylu açıklamasında " Göç idaresi başkanlığı verilerine göre bu dönemde Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 220 binden 3,5 milyona yükselmiştir. Eşine az rastlanan bir yoğunlukta kitlesel göçe maruz kalan Türkiye bu dönemde attığı adımlarla süreci sosyal ekonomik veya güvenlik noktasında herhangidir zafiyete mahal vermeden yönetebilmiştir." dedi.

Etiketler soylu suriyeli açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sayılar güncellendi! Dev fark: Hangi siyasi partinin kaç üyesi var?
Bir göçmen rezaleti daha! Pakistanlı göçmen Türk kızlarını videoya çekip paylaştı!
Bir kent koronavirüs karantinasında! Dünya normalleşirken orada hızla yayılıyor
Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 165 bin TL ödeyecek
Eşinden boşanan Petek Dinçöz Türkiye'yi terk etti
Kaçıran pişman olur! TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası için süre daralıyor
Türkiye'nin 2 ünlü ekonomisti Mahfi Eğilmez ve Işın Çelebi'den dolar iddiası
En düşük sıcaklık Ankara'da görüldü: İşte Türkiye'nin en soğuk bölgeleri
İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık daire kalmadı! İnanılmaz rakamlar