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Bakan Soylu'yu eleştirenler için ''soysuz'' pankartı

Bakan Soylu'yu eleştirenler için ''soysuz'' pankartı

Giresun’un Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, ilçe merkezi “Bu kadar soysuza Süleyman Soylu yeter” yazılı pankart astı.

Giresun’un Espiye Belediyesi'nin ilçe merkezi “Bu kadar soysuza Süleyman Soylu yeter” yazılı pankart asmasına tepki gösteren CHP İl Başkanı avukat Gültekin Uzunalioğlu, “Siyasetteki seviyeyi alçaltan, nezaketsiz ve halkımızı tahrik eden bu seviyesiz sözler içeren pankart" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Erdoğan Erişen'in haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğrafının yer aldığı pankart tepki çekti. Giresun Barosu ve önceki CHP İl Başkanı avukat Gültekin Uzunalioğlu, “Siyasetteki seviyeyi alçaltan, nezaketsiz ve halkımızı tahrik eden bu seviyesiz sözler içeren pankartı hazırlayanları ve asanları şiddetle kınıyoruz” dedi. Uzunalioğlu, “Soyluluk ve asillik, nezaketle halka hizmeti içerir. Hakaretle, seviyesiz üslupla ve nezaketsiz şekilde davrananların soyluluktan en son bahsedecek kişiler olduğunu hatırlatarak siyasi rakiplerimizi nezakete davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet

Etiketler pankart süleyman soylu soysuz eleştiri
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