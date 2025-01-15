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Bakan Tekin dudak uçuklatan özel okul ücretlerini böyle savundu

Bakan Tekin dudak uçuklatan özel okul ücretlerini böyle savundu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul ücretleri üzerinden spekülasyon yapıldığını belirterek, ''Şu anda 10 binin üzerinde özel okul var. Bu okullar içerisinde, kamuoyunda böyle infial yaratacak derecede yüksek ücret alan okul sayısı çok sınırlı. Bu zamlarla bütün özel okulları zan altında bırakmak doğru değil'' dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, bakanlık önünde eylem yapan ve öğretmenlik mülakatlarında puanların değiştirildiğini iddia eden adaylara ilişkin, "Bu iddiaların yeri orada bağırmak ve eylem yapmak değil. İtirazlar yapılır, hukuki prosedür içerisinde itirazlar değerlendirilir, değerlendirildikten sonra usulü bellidir; yargıya başvurulur. Mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar, bu iddialarını ispatlasınlar. Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok. Söyledikleri şeyler; farklı konular" dedi.

'JÜRİ ÜYELERİMİZ FORMATA GÖRE DEĞERLENDİRİYOR'

Bakan Tekin, "Mülakat dediğimiz şey şudur; adayların mülakat esnasındaki performanslarına göre notlar verilir. Bazı arkadaşlar yüksek not alır, bazı arkadaşlar düşük not alır. Bu notlara göre de sıralama yapılır. Sadece KPSS notunun aynısını verecek olsaydık mülakata ihtiyaç yoktu. Adaylar şunu yapıyorlar; 'Ben KPSS notumdan 2-3 puan fazla ya da eksik aldım ama başka bir ildeki arkadaşım 5 puan fazla aldı.' Bu gayet doğal bir şey. O arkadaşımızın mülakat performansı yüksek olabilir, sizinki düşük olabilir. Kaldı ki mülakatta nasıl değerlendirme yapılacağına dair bir formatımız var. O formata göre jüri üyelerimiz değerlendiriyor. Tutanakları nereden buluyorlar da gösteriyorlar ben bilmiyorum. Ben erişemiyorum tutanaklara. Mahkemelerden erişiyorlarsa zaten mahkemelerimiz orada kararlarını verirler; eğer bahsettikleri gibi sahtecilik iddiası varsa. Eğer yoksa da bu iddiayı ortaya atanlar bunun sonuçlarına katlanırlar" dedi.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Bakan Tekin, özel okullarda fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarıyla ilgili ise "Geçtiğimiz hafta bir yönetmelik yayımladık. Birincisi, okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almalarını yasakladık. Bunun hepsini eğitim-öğretim ücreti içine dahil etmeleri gerektiğini kendileriyle paylaştık. İkincisi, yönetmeliğimiz çok açık bir şekilde özel okulların mevcut öğrencileri için enflasyon artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini mümkün kılıyor. Biz bu konuda özel okul birlikleriyle görüştük, bu konudaki hassasiyetimizi paylaştık. Şimdi rakamlar üzerinden kamuoyunda spekülasyon yapılıyor. Bu tür durumlarla karşılaşan arkadaşlarımız il ve ilçe müdürlüklerimize başvururlarsa, biz gereğini yaparız. Şu anda 10 binin üzerinde özel okul var. Bu okullar içerisinde, kamuoyunda böyle infial yaratacak derecede yüksek ücret alan okul sayısı çok sınırlı. Bu zamlarla bütün özel okulları zan altında bırakmak doğru değil. Bu sınırlamanın dışında hareket eden özel okul sayısı çok sınırlı, onlarla ilgili bize başvuru olursa müfettişlerimizi denetimlerini yaparlar" ifadelerini kullandı.

'KAYIT DIŞI ÜCRET TALEP EDENLERE GEREĞİNİ YAPARIZ'

Bakan Tekin, kayıt dışı alınan özel okul ücretlerine ilişkin de "Özel okullarda velilerden nakit, elden, kayıt dışı ücret talep edenler olabilir. Yönetmeliğe bunu koyduk; tamamen elektronik ortamda, bankacılık hizmetleri üzerinden yürümesini söyledik. Bunun dışında bir ücret talep edilirse bunu lütfen bizimle paylaşsınlar. Elektronik ortamda bankacılık sistemi üzerinden yapılan ödemeleri takip ediyoruz. Ama diğerleri bizim kontrolümüzün dışında. Böyle bir şey talep edildiğinde bizimle paylaşırlarsa biz de gereğini yaparız" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖZEL, DANIŞMANLARININ VERDİĞİ BİLGİLERİ TEYİT ETSİN'

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan eğitim protokolünün CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından eleştirilmesine ilişkin de "Bir siyasi partinin genel başkanı bilir bilmez konuşuyor. Ne protokolden haberi var. Protokolden haberi olmadığı gibi çok gereksiz bir siyasi ithamda bulunuyor. 'Yanlamak' diye bir kavram kullanmış. Ben bunu daha çok şuna benzettim; yerel seçimlerden önce 'Kent oydaşması' diye birilerine yanaşan siyasi söyleme çok benzettim. Bizim protokollerimiz hukuk devletine uygun bir şekilde yapılır. Bahsi geçen protokollerimiz okullarımız için değil, Halk Eğitim merkezlerindeki yetişkinlerle alakalıdır. Dolayısıyla Sayın Özel'e tavsiyem; danışmanlarının verdiği bilgileri bir teyit etsin, onların manipülasyonundan kurtulsun. Yoksa böyle devam ederse çok fazla hata yapacak" dedi. 

DHA

Etiketler milli eğitim bakanı yusuf tekin özel okul ücreti fahiş fiyat
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