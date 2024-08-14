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Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması

Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
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Adalet Bakanı Tunç Can Atalay konusunda, "Adli yargının verdiği kesin hüküm ortadayken Meclis'in yapabileceği bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları şu şekilde: 

 "AK Parti'nin 23. yıl dönümünü kutluyorum. 23 yıl önce kuruldu AK Parti, 22 yıldır da iktidarda. Uzun süredir iktidarda. Bunun en önemli sebebi 22 yıldan bu yana milletin sesine kulak vermesi. Bu hem cumhuriyet tarihimizin hem de dünya siyaseti için önemli bir başarı. AK Parti'nin kuruluşunda ben de kurucu ilçe başkanıydım. Aradan çok uzun bir süre geçti.  O günleri hatırlıyorum. 90'lı yılların sıkıntılarından bunalan milletimiz bir çıkış aradı. Bunu da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın şahsında gördü.

Öyle bir heyecanla başlandı. Kurulduğu günden itibaren vesayetçi anlayışın direnişiyle karşı karşıya kaldı. Hem bir yandan vesayetçi anlayışın direnişiyle karşı karşıya kalırken diğer yandan da ülkemizin ekonomik kalkınmasını kaldırmak zorundaydı. Türkiye her engellemelere rağmen 3-4 kat büyüdü. AK Parti hep insan dedi.

Ülkemizin ekonomik kalkınmasını sağlarken demokratik standardını yükseltilmesi için önemli kararlar aldı. İlk kez darbecilere karşı direnildi, darbeciler mağlup oldu, milletimiz kazandı.

 Ana muhalefet partisinin genel görüşme önergesi oldu. Meclis'te toplantı yeterli sayısı bulunabilirse görüşme gerçekleştirilir. Bu Gezi Davası'yla gerçekleşen bir husus. Gezi Davası içerisinde milletvekili seçilen kişiyle ilgili dokunulmazlık AYM ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı oldu.

Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı. Anayasamızın maddelerinin bireysel başvuru hakkının 2 yüksek mahkememiz arasında bir fark söz konusu.

Kesin hüküm kalkmış değil. Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi. Burada Meclis'in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil. Cuma günü görüşmede partiler görüşlerini ifade edecektir.

SOKAK RÖPORTAJINA TUTUKLAMA

Bu tabi yargı kararları. Hatalı olma sonucunda düzeltme mekanizma var. Yargı değişik kararlar alıyor. Sosyal medyayı kullanan vatandaşlarımız ya da sokak röpratında yapılanlar konuşurken düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede çok önemli ancak bu konuşma başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında bunun yaptırımları var. Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili olarak bunun sebebi var. Katalog suçlarla ilgili görüşmeler gerçekleşti, bu sorun aşıldı ve Instagram açıldı.

Bizim çocuklarımız çok önemli. Roblox'un kapatılmasıyla ilgili bazı siyasetçilerin şikayetleri oldu. Burada çocuklarımızı mı düşüneceğiz şirketi mi düşüneceğiz. Devlet bu konuda tedbirleri alır. Sosyal medyada suç işleyecek önlemlerin de alınması gerekir.

Sokak röportajlarına yasaklama diye bir şey yok. Basın yoluyla hakaret de suçtur, yüz yüze yaptığınız hakaret de suçtur. Düşünce özgürlüğünün kapsamını biz geçen senelerde yaptığımız değişikliklerle genişlettik. Eleştiri açıklamalarının suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer. Bunun suç olup olmamasını değerlendirecek olan yargı makamlarıdır.

Etiketler Can Atalay can atalay kararı can atalay için karar
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