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Bakan Tunç'tan ''cezaevinde işkence'' iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan ''cezaevinde işkence'' iddialarına yanıt
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri'de bulunan tutuklu ve hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddialarını yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan gençlere işkence edildiği ve kötü muamelede bulunulduğu iddiaları üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. 

Bakan Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur. Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, hukuk devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir" dedi.

'KARANLIK BİR PROPAGANDANIN PARÇASI'

Bakan Tunç, şunları kaydetti: "İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır. Türk ceza infaz sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapıya sahiptir. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." 

Etiketler adalet bakanı yılmaz tunç ibb gözaltı işkence
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