Bakan Tunç'tan fenomenler ve kara para açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç fenomenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gündeme gelen kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlar hakkındaki davalara ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz'ın babası emekli öğretmen Hasan Ayvaz'ın (70) cenaze törenine katılmak için geldiği Bartın'da gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, fenomenlerle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin de konuştu. Tunç, "Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, bu konuda 3 bakanlığımız koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. " dedi.

"3 BAKANLIĞIMIZ KOORDİNELİ ŞEKİLDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Kara para ve terörün finansmanı gibi suçlarla İçişleri, Maliye ve Adalet Bakanlığı'nın koordineli bir şekilde mücadele yürüttüğünü hatırlatan Bakan Tunç, "Kara paranın aklanması ve terörün finansmanı suçuyla mücadeleyle ilgili olarak, yürütülen soruşturmalar var. Bu soruşturmalar kapsamında özellikle yargıya intikal eden davalar da söz konusu oluyor. Biliyorsunuz terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili kanunlarımızda ve kara paranın önlenmesiyle ilgili kanunlarımızda önceki yasama döneminde düzenlemeler yapılmıştı. Özellikle bu suçların önlenmesi ve bu suçlarla daha etkili mücadele bakımından, özellikle mali eylem görev gücü bakımından Türkiye'nin hak etmediği gri listeden çıkması noktasındaki mücadelemiz de sürüyor. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, bu konuda 3 bakanlığımız koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu kapsamda tabii yargıya intikal eden, soruşturmalara intikal eden MASAK raporları çerçevesinde kara parayla ve terörün finansmanı suçuyla mücadele noktasında yargımız da kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Bu konuda yargıya intikal eden hususlar olduğunda gecikmeksizin sonuçlanması noktasında kararlılık da sürüyor" ifadelerini kullandı.