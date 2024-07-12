Bakan Tunç'tan Fetullah Gülen açıklaması: ''Maalesef bekletiliyor''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, ''Maalesef ABD Adalet Bakanlığında bekletilen bir süreç, 8 yıldan bu yana iadesi konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamadı'' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Tunç, darbe girişimi öncesi ve sonrası yurt dışına kaçan FETÖ mensupları olduğuna işaret ederek, bakanlığının ve yargının bu konuda da çalışmalar yaptığını bildirdi.

GÜLEN İÇİN 7 İADE TALEBİ

Başta Fethullah Gülen olmak üzere iadesi istenen FETÖ firarileri hakkında bilgi veren Tunç, şunları kaydetti:

"FETÖ elebaşı maalesef ABD'de misafir edilmeye devam ediliyor. 27 suçtan 7 iade talebimiz oldu. Maalesef ABD Adalet Bakanlığında bekletilen bir süreç, 8 yıldan bu yana iadesi konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Yine 115 ayrı ülkeye bizim FETÖ irtibat ve iltisaklarıyla ilgili, hakkında soruşturma ve kovuşturma devam edenlerle ilgili iade taleplerimiz oldu. Maalesef üzülerek söylüyorum özellikle demokrasiye, insan haklarına saygılı olduklarını söyleyen ABD, Avrupa devletleri, Almanya başta olmak üzere; iade taleplerimize bugüne kadar duyarsız kaldılar, cevap vermediler. Teröristleri kendi ülkelerinde muhafaza etmeye devam ettiler. Bunu da üzülerek söylüyoruz."

Bakan Tunç, Türkiye'nin 181 adli yardımlaşma talebinin sadece 28'inin kabul edildiğini, şüphelilerin bulunduğu ülkede ifadesinin alınarak, gönderildiğini anlattı.

"ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

"Dünya ülkelerinin, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde yanında yer almaması, çok düşündürücü" ifadelerini kullanan Tunç, şöyle devam etti:

"Özellikle müttefik bildiğimiz, herhangi bir saldırıda yanımızda olması gereken ülkelerin, maalesef FETÖ söz konusu olduğunda nasıl bir çifte standart içerisinde olduklarını gördük. Türkiye ne zaman gelişmeye, ilerlemeye, kalkınmaya ve her alanda söz sahibi olmaya başlasa maalesef yabancı eller Türkiye'deki kirli ellerin maşalarını kullanarak Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü hep durdurmaya çalıştılar."

Önceki darbelerdeki gibi darbecilerin yanında saf tutan, onlara brifing veren, onları değil, darbe mağdurlarını yargılayan yargı yerine, darbecileri yargılayan, mağdurlarının, milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı bulunduğunun 15 Temmuz'da görüldüğünü ifade eden Tunç, "O gece kahramanlık mücadelesi veren yargı mensuplarımızı buradan bir kez daha kutluyoruz" dedi.

Gelecekte ve bugün görev alan yargı mensuplarının "teyakkuzda olmaya devam edeceklerini" belirten Tunç, "Bundan sonra bu ülkede bir daha darbe kalkışması olmasın, demokrasiye bir müdahale olmasın diye hem yargımız hem de yasamamız gerekli tedbirleri almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.