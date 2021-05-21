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Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması: Sene sonundan önce...

Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması: Sene sonundan önce...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz" dedi.

Varank açıklamasında, "Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis. Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Etiketler yerli aşı bakan varank açıklama
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