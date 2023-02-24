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Bakan Yanık: Refakatsiz çocukları arama ekranı oluşturduk

Bakan Yanık: Refakatsiz çocukları arama ekranı oluşturduk
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Derya Yanık'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Depremin ilk günü itibarıyla bölgeye intikal ettik. Destek ekiplerimiz 7/24 görev başında.

İstasyon illerimizde tüm ihtiyaçları yakından takip ediyoruz.

REFAKATSİZ ÇOCUKLARIN TAKİBİ

Çocuklarla ilgili çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyoruz. Refakatsiz çocukları arama ekranı oluşturduk. Kimliği bilinmeyen çocukların sayısı şu an için 86.

Çocuklarla ilgili ihbar için mutlaka kurumlara başvurulmalı.

Etiketler refakatsiz çocuk bakan yanık
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