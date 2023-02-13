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Bakan Yanık'tan depremzede çocuklarla ilgili açıklama

Bakan Yanık'tan depremzede çocuklarla ilgili açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde, depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369’unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Etiketler depremzede çocuk derya yanık
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