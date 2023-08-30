Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 zehir taciri tutuklandı
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bingöl ve Osmaniye'de narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 5 zehir taciri tutuklandı” ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Bingöl ve Osmaniye'de narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 5 zehir taciri tutuklandı Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda: 57 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 zehir taciri tutuklandı."
"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
"Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimiz ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında: 145 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. 2 zehir taciri tutuklandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum zehir tacirlerine göz açtırmayacağız uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol