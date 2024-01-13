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Bakan Yerlikaya duyurdu: Provokatif paylaşım yapan hesapların yöneticileri yurt dışında...

Bakan Yerlikaya duyurdu: Provokatif paylaşım yapan hesapların yöneticileri yurt dışında...
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Şehitler haberlerinin ardından sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 110 hesap tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya belirlenen şüphelilerden 95'inin yurt dışında olduğunu duyurdu.

9 şehit haberinin ardından sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan ve terörisleri öven hesaplar için harekete geçildi. Toplamda 110 hesap belirlenirken 95'inin yurt dışı kaynaklı olduğu belirlendi. Bakan Yerlikaya saat 16.30 itibarıyla operasyonun detaylarını sosyal medyadan paylaştı. Yakalananlardan birinin ensesinden tutularak götürülmesi dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya bilgilendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
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Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi

95 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

 Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 6’ sı yakalandı. 9’u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.


110 hesap yönetici ve kullanıcılarının 98’ine BTÖ propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı.

Etiketler şehit haber paylaşım
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