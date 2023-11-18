Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye, Rus tahılını işleyip Afrika'ya gönderecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Rus tahılını işleyerek Afrika'ya göndereceği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Rus tahılını işleyerek un haline getireceğini ve çeşitli mekanizmalar aracılığıyla ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerine göndereceğini söyledi.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız bahsetmişti, özellikle Rusya'nın ihtiyaç sahibi olan Afrika'daki ülkelere un şeklinde tahılın gönderileceğini söylemişti. Aynı şekilde farklı mekanizmalarla bunları una çevirerek gönderimini sağlayacağız. Türkiye'nin buradaki rolünü basit bir taraftan bakmakla göremez hiç kimse.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Temmuz ayındaki Rusya-Afrika zirvesinde Rusya'nın Dünya Gıda Programı listesindeki altı Afrika ülkesine insani yardım olarak ücretsiz tahıl gönderme niyetini açıklamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'nın bu girişimi desteklediğini ve Rus tahılının işlenmesi ve ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılması için Katar'la birlikte çalışacaklarını söylemişti.