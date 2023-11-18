  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye, Rus tahılını işleyip Afrika'ya gönderecek

Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye, Rus tahılını işleyip Afrika'ya gönderecek

Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye, Rus tahılını işleyip Afrika'ya gönderecek
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Rus tahılını işleyerek Afrika'ya göndereceği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Rus tahılını işleyerek un haline getireceğini ve çeşitli mekanizmalar aracılığıyla ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerine göndereceğini söyledi.
Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız bahsetmişti, özellikle Rusya'nın ihtiyaç sahibi olan Afrika'daki ülkelere un şeklinde tahılın gönderileceğini söylemişti. Aynı şekilde farklı mekanizmalarla bunları una çevirerek gönderimini sağlayacağız. Türkiye'nin buradaki rolünü basit bir taraftan bakmakla göremez hiç kimse.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Temmuz ayındaki Rusya-Afrika zirvesinde Rusya'nın Dünya Gıda Programı listesindeki altı Afrika ülkesine insani yardım olarak ücretsiz tahıl gönderme niyetini açıklamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'nın bu girişimi desteklediğini ve Rus tahılının işlenmesi ve ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılması için Katar'la birlikte çalışacaklarını söylemişti.

Etiketler tarım orman rus tahıl
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muharrem İnce'den ''baba evi'' açıklaması
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Erdoğan'dan basın toplantısında gazeteciye fırça
Berrak Tüzünataç transparan cesur pozlarıyla büyüledi
İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi
Mide ağrısı sandı, aort damarında yırtık çıktı
Acun Ilıcalı o Süper Lig ekibini satın alıyor
Elektrikli otomobillerde ÖTV değişti; fiyatlar nasıl etkilenecek ?
Asırlara kafa tutuyorlar! İşte dünyanın en eski ülkeleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya zor soru: ''AK Partili vekillerin o toplantıda ne işi vardı ?''