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Bakan'dan yüzlerce şehit yakınına atama müjdesi

Bakan'dan yüzlerce şehit yakınına atama müjdesi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Eylül Gaziler haftası nedeniyle 18 Eylül'de 729 şehit yakınını kamuya atayacaklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Ankara'da, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 60 gaziyi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Göktaş, açıklamalarda bulundu. Göktaş, gazilere minnet duyduklarını ifade ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her daim onların yanında olduğunu da ifade etti.

Bakan Göktaş, gazilerin haklarına değinerek, "Diğer yandan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza tanıdığımız bazı haklar var. Bu hakların genişletilmesine yönelik bazı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki süreçte tamamlayacağız, kamuoyuyla paylaşacağız. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik sunduğumuz bir hak da biliyorsunuz kamuda atama hakkı. Ve bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atandı" dedi.

"GAZİLERİMİZİN SIKINTILARINI DİNLEDİK"

Bakan Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel bir atamanın da gerçekleşeceğini aktararak, "İnşallah 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atacağımızı duyurmak istiyoruz. İnşallah bu atama hayırlara vesile olur. Bütün şehitlerimize, gazilerimize, şehit yakınlarımıza inşallah hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Ben bir kez daha vatanı için canını feda eden, istikbalimiz için mücadele veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Onlara minnet borçluyuz. Bugün onlarla hasbıhal ederek, sıkıntılarını dinledik. Genel olarak onlar da bu ziyaretten memnun olduklarını, Bakanlığımıza çok yakın çalıştıklarını, bu iletişimden memnuniyetlerini dile getirdiler. Aynı zamanda bizler de her daim şehitlerimizin emanetine, gazilerimize sahip çıkmaya ve onların da yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler atama müjde Bakan şehit yakını gazi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
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