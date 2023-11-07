Bakanlık'tan 2 şehirde KDV muafiyetli arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan, asrın felaketindeki depremlerin vurduğu 2 ilimizde yatırımcılara KDV'den muaf arsa satışı fırsatı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa çıkaracağı arsalarla ilgili detayları duyurdu.

Bu arsalar, Kahramanmaraş ve Malatya'nın merkezi bölgelerinde yer almakta ve yatırımcılar için ikamet şartı bulunmaktadır. 16 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırmaya online katılım sağlanabilir.

245 MUHTELİF ARSA KDV’DEN MUAF OLACAK

Bakanlığın satışa çıkardığı yatırımlık 245 muhtelif arsa KDV’den muaf olacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25’i peşin olacak, kalan tutara ise 24 ay vadeyle yapılacak.

Kahramanmaraş ve Malatya’da satışa çıkan arsalarla ilgili detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75’den ulaşılabilecek.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi'ndeki TL hesabına talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatı ödemek zorunda.

YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 24 AY VADE İLE TEKRAR ÖDEME KOLAYLIĞI

Konuya ilişkin görüşlerini sunan gayrimenkul danışmanı Ali Osman Aslantürk, “6 Şubat asrın felaketinden sonra devletimiz elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Bunun neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kahramanmaraş ve Malatya’da 245 arsayı satışa çıkartacak. Buradaki şartlar vilayetlerde ikamet etmek gerekiyor. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile tekrar ödeme kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlarımız istedikleri yerlerden arsaları temin etme imkanına kavuşabilirler” ifadelerini kullandı.