Bakanlık'tan evlilik kredisi alana evlilik dersi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisinden yararlanan çiftlere, evliliğe dair ders vereceği açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisinden yararlanan çiftler için, internet sitesi üzerinden evliliğe dair 6 bölüm ve 32 başlıktan oluşan "ders" verecek. İlk dersi "Güçlü aileyi nasıl kurarım?" olan eğitimlerde, "Aile Eğitim ve İletişim, Hukuk, İktisat, Medya, Sağlık ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı" konuları işleniyor. "Neden çocuk sahibi olmayı istedim?", "Eşinize sevginizi nasıl gösteriyorsunuz?", "Eşinizin saygı konusunda sizden beklentileri ne olabilir?", "Ev işlerini nasıl paylaşacaksınız?", "Ev içi harcamalardan kim sorumlu olacak?", "Ailelerle ilişkiler nasıl olacak?" gibi sorularla çiftlerin bilinçli evliliğe hazırlanmaları hedefleniyor.

Sabah Gazetesi