Bakanlıktan tartışma yaratan proje: Kreş yoksa Komşu Anne var

Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların korunması ve ihtiyaç duydukları nitelikli bakım hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla ‘Komşu Anne’ projesi kapsamında pilot illerde eğitimlere devam ederken, projeye yönelik "ev kazaları, çocuğa yönelik istismar ihtimali" tartışmaları başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların korunması ve ihtiyaç duydukları nitelikli bakım hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla hayata geçirilen 'Komşu Anne' projesi kapsamında, pilot illerdeki eğitimlerin sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tüm çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması amacıyla önleyici ve destekleyici çalışmalara devam ediliyor. 'Çocuğun üstün yararı' ilkesi doğrultusunda, bakanlık ve UNICEF iş birliğinde 'Nitelikli Çocuk Bakıcıları Aracılığıyla Ev Temelli Çocuk Bakım Hizmet Modeli Geliştirme Projesi' diğer adıyla da 'Komşu Anne' hizmeti çalışmaları başlatıldı. Uluslararası uygulamalarda 'Childminding' olarak adlandırılan ve Türkçe'ye 'Komşu Anne' olarak çevrilen bakım modelinde birden fazla çocuğun bakımının, bakıcının kendi ev ortamında sağlanması hedefleniyor. Projeyle, ailelerin iş ve aile yaşamı arasındaki uyumu sağlaması amaçlanıyor.

Ev ortamında nitelikli bakım hizmetinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı 'Komşu Anne' projesinin pilot uygulama eğitim aşamasında, Ankara'da 22 komşu anne adayı eğitimlerini tamamladı. İstanbul'da da 11 eğitici adayı ve 16 komşu anne adayını mesleki açıdan güçlendirmeye yönelik hazırlanan eğitim programı, 18 Ağustos’ta başladı. İstanbul'daki eğitimler 5 gün sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezlerinde çocuk bakım eğitimi almış bireyler arasından seçilecek komşu annelerin, temel çocuk gelişimi ve ilk yardım konularında sertifikalarının bulunması gerekecek. (DHA)

DHA

