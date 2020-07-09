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  3. 09 Temmuz 2020 16:48

Bakırköy'de havai fişek gösterileri yasaklandı

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından İstanbul'un Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı.

Bakırköy'de havai fişek gösterileri yasaklandı
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Geçtiğimiz hafta Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Bakırköy Belediyesi dikkat çeken bir karar aldı.

İLÇEDE HAVAİ FİŞEK ARTIK YASAK
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, aldıkları yeni kararı Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: "Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Bakırköyümüzde, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifi Bakırköy Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul eden tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim."

EDİRNE BELEDİYESİ DE YASAKLADI
Öte yandan Edirne Belediyesi de ildeki etkinliklerde havai fişeği yasakladığını açıkladı. Başkan Gürkan kararla ilgili şunları paylaştı: "Edirne Belediyesi olarak hep doğaya saygılı ve korumacı olduk.Bu günden sonra artık hiç bir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız.Tüm belediyelerimize çağrı yapıyorum; hiç bir etkinlikte havai fişek kullanmayalım."

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