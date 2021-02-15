Balyoz davasında bir beraat kararı daha

Savcı, suça konu dijital veriler içinde son kayıt etme tarihi 2003 yılı olarak görülmesine rağmen bilirkişi raporlarına göre 2009 yılına ait birçok unsur olduğunu vurgulayarak “Dijital verilerin veri bütünlüğünün bozulduğu ve sanıklar ile dijital veriler arasında illiyet bağının kurulmasının mümkün olmadığı dolayısıyla dijital verilerin delil vasfının bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Göznek’in atılı suçu işlediğine dair şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.