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  3. 15 Şubat 2021 12:57

Balyoz davasında bir beraat kararı daha

FETÖ kumpası olan Balyoz Davası'nda ifade vermediği için dosyası ayrılan emekli Kurmay Albay Ali Göznek beraat etti. Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararının ardından yeniden görülen Balyoz Davası'nda 236 asker beraat etmişti. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, Ali Göznek ile ilgili esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Balyoz davasında bir beraat kararı daha
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Savcı, suça konu dijital veriler içinde son kayıt etme tarihi 2003 yılı olarak görülmesine rağmen bilirkişi raporlarına göre 2009 yılına ait birçok unsur olduğunu vurgulayarak “Dijital verilerin veri bütünlüğünün bozulduğu ve sanıklar ile dijital veriler arasında illiyet bağının kurulmasının mümkün olmadığı dolayısıyla dijital verilerin delil vasfının bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Göznek’in atılı suçu işlediğine dair şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

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