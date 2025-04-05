Banka ATM'lerinde 20 bin TL düzenlemesi yalanlandı

Birkaç gündür bazı internet haber sitelerinde sadece Google'dan ya da sosyal medyadan 3-5 fazla "tık" alabilmek için yayınlanan "bankacılık işlemlerinde 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemlerinin yalnızca ATM'lerden yapılacağına" dair iddialar resmen yalanlandı.

Bazı internet haber sitelerinde ve gazetelere ait internet sitelerinde sosyal medyadan ve arama motorlarından trafik çekebilmek için yayınlanan bir "uydurma haber" daha resmen yalanlandı.

Son birkaç gündür pek çok internet haber sitesinde bankacılık işlemlerinde 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemleri yalnızca ATM'ler aracılığıyla yapılabileceğine dair haberler yer alıyordu.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve yayınlayan internet sitelerinin amaçlarının bir kez daha sosyal medya ya da arama motorlarından sitelerine yalan haberle trafik çekmekten başka bir şey olmadığı resmen ortaya çıktı.

Resmi açıklama Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) geldi.

TBB’den yapılan açıklamada böyle bir karar olmadığı ve gerçeğin yansıtılmadığı belirtildi.

TBB’den yapılan açıklamada "Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır.” denildi.

Sözcü