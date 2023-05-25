  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Başkent'te DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Güncelleme:

Ankara'da çatışma bölgelerindeki DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 18 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma yürütüldü. Çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 20 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi. 

DHA

Etiketler ankara deaş terör örgütü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pidecide çıkan yangında can pazarı
Togg'un ikinci el fiyatı pes dedirtti
Benzine bir zam daha geliyor!
Merkez Bankası'ndan bir Dolar kararı daha
Saadet'ten Erdoğan'ı kızdıracak ''İmralı ile dirsek teması'' videosu
AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen firma 2'nci tur anketini açıkladı
Burcu Esmersoy'un Metrobüs itirafı olay oldu
Korucuya kanlı pusu! Çapraz ateşte öldürüldü
Ümit Özdağ'ın kararı sonrası HDP 2'nci tur kararını verdi
İstanbul'da tramvayda korkutan yangın