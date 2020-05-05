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  3. 05 Mayıs 2020 17:33

''Başörtülü oldukları için işten çıkarıldılar'' iddialarına yanıt

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "bir market zincirinde üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

''Başörtülü oldukları için işten çıkarıldılar'' iddialarına yanıt
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Bakanlık, "bir market zincirinde üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 


Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunun bilindiği aktarılan açıklamada, "Bakanlık olarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağımızı ve hukuki süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi. 

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bakanlık , başörtü
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