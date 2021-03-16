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  3. Başsavcılık'tan 'PKK elebaşı Öcalan öldü' iddialarına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan 'PKK elebaşı Öcalan öldü' iddialarına ilişkin açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddialarını yalanladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönünde bazı sosyal medya hesaplarında asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmıştır. Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

Etiketler abdullah öcalan iddia yalanlama
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