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  3. 12 Haziran 2019 14:09

Bayram için Suriye'ye giden Suriyelilerden kaçı geri döndü ?

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ancak Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 20 bin Suriyeliden 2 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

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17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti.

Bugünden itibaren 2 bin Suriyeli Türkiye’ye dönüş yaptı. Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı'nda üzerinden Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor.

Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.

Küçük bir matematik hesabı yaptığımızda, ülkesine dönen Suriyelilerden sadece %10'unun Türkiye'ye geri döndüğü görülebiliyor.

Türkiye'deki Suriyeli sayısının yaklaşık 4 milyon olduğunu ( Ocak 2019 resmi verilerine göre 3 milyon 618 bin ) ön görüp hesapladığımızda 7 bayram sonra Türkiye'den bayram için ülkesine dönen Suriyelilerden hiçbiri Türkiye'ye geri dönmeyecek...

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