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Bayram tatili sonrası çile başladı

Bayram tatili sonrası çile başladı
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9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'da ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 53 oranında seyrediyor.

Trafiğin Anadolu Yakası'nda daha fazla yoğunluk oluşturduğu gözleniyor.

Trafik saat 09.00 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60 oranında, Avurpa Yakası'nda yüzde 44 oranında.

9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'da ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.

AA

Etiketler istanbul trafik yoğunluğu ibb
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