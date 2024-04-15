Bayram tatili sonrası çile başladı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'da ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 53 oranında seyrediyor.
Trafiğin Anadolu Yakası'nda daha fazla yoğunluk oluşturduğu gözleniyor.
Trafik saat 09.00 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60 oranında, Avurpa Yakası'nda yüzde 44 oranında.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol