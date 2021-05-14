Bayram zehir oldu... Şehidimiz var Türkiye'm

İçişleri Bakanlığı, Ağrı’da Türkiye-İran sınır hattında yapılan nöbet değişimi sırasında gerçekleşen saldırıda 1 polisin şehit olduğu ve 3 polisin yaralandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı’na yakın bir bölgeden bulunan bağlı Bölükbaşı köyünde güvenlik güçlerinin nöbet değişimi sırasında teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucunda 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis memuru ise yaralandı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; “Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Öte yandan, şehit olan özel harekat polisinin Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Ulukent Mahallesinden olduğu ve isminin Veli Kabalay olduğu öğrenildi.

MSB'DEN ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ KABALAY İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan polis memuru Veli Kabalay için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ağrı Doğubayazıt ilçesi Bölücek Hudut Karakolu bölgesinde devam eden duvar inşaatının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen time, İran tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

NAAŞI MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Ahmedi Hani Havalimanına getirildi. Şehit Kabalay, için havalimanında saat 05.30 sıralarında düzenlenen uğurlama törenine Ağrı Valisi Osman Varol, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 12’inci. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Iğdır 5inci Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve kurum amirleri ve askerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve şehit Kabalay'ın öz geçmişinin okunduktan sonra dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında memleketi Denizli’ye uğurlanmak üzere askeri uçağa taşındı.

EĞvli ve 1 çocuk babası şehit Kabalay, Denizli'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna suğurlanacak.