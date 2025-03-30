Bayramda dahi ücretli olan ''geçiş garantili'' köprü, tünel ve otoyollara kur ayarlaması yapıldı

AK Parti iktidarını öve öve bitiremediği, geçiş garantili tünel, köprü ve otoyollar için kur ayarlamasını yapıldı. Gelişmeyi CHP'li Deniz Yavuzyılmaz açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldığını bildirdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı, paylaşım ile Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

1 Nisan 2025 itibarıyla Osmangazi Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 2.090 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.295 TL’ye yükselecek.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Çanakkale Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 870 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 75 TL’ye yükselecek.

AVRASYA TÜNELİ

Avrasya Tüneli’nde; geçen araç ücreti 225 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 266 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete tünelden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 41 TL’ye yükselecek.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 80 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 228 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 148 TL’ye yükselecek.

Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için; Osmangazi Köprüsü’nde 2.090 TL, Çanakkale Köprüsü’nde için 870 TL, Avrasya Tüneli’nde 266 TL, YSS Köprüsü’nde 228 TL ödemek durumda."