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  3. 15 Şubat 2021 21:07

BBP Genel Başkanı Destici korona aşısı oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

BBP Genel Başkanı Destici korona aşısı oldu
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Destici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sıram geldi ve Kovid-19 aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

bbp , aşı , koronavirüs
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