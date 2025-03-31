Bebek katilinin ailesi İmralı'ya gitti

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ailesi, İmralı Adası'na "bayram" ziyareti gerçekleşti.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, İmralı'da bir ziyaret gerçekleştirildi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan ile bayram ziyareti kapsamında görüştüler.

Asrın Hukuk Bürosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İmralı Ada Hapishanesi’nde tutulan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan bayram ziyareti kapsamında bugün aile görüşü yapıldığı belirtildi.