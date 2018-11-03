Bedelli askerlik başvuruları için süre uzatılacak mı ?

Bedelli askerlik başvuruları için son gün. Yaklaşık 750 bin kişinin başvurduğu ve 572 bin kişinin de işlemlerini tamamladığı açıklandı. Ancak son gün olmasına rağmen yaklaşık 150 bin kişi dekontlarını şubelere teslim ederek işlemlerini tamamlayamadı. Başvuru yapan ancak dekontlarını teslim edemeyenler için imar barışı ve vergi barışında olduğu gibi bir ek süre tanınabileceği değerlendiriliyor.

Bedellli askerlik başvuruları 3 Kasım’da yani bugün sona eriyor. Bugüne kadar bedelliden faydalanmak için başvuranların sayısı 723 bin 91 olarak açıklandı. Başvurularını yapanlardan 572 bin 873 kişinin de parayı yatırarak dekontlarını şubelere teslim ettiği açıklandı. Yaklaşık 150 bin kişi işlemlerini henüz tamamlayamadı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU İÇİN SON GÜN

Son günlerde askerlik şubelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından 24 saat hizmet verileceği duyurulan askerlik şubeleri adayların işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Hatta bazı şubelerin önlerinde gece yarısında dahi uzun kuyruklar oluştuğu gözlemlendi. 3 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarılan yasa için son başvuru günü bugün. Askerlik şubeleri bugünde hizmet vermeye devam edecek.

DEKONTLARI AKŞAMA KADAR TESLİM ETMELERİ GEREKİYOR

Bu zamana kadar isteyenler bedelli askerlik başvurularını yapabilecekler. Ancak e-devlet üzerinden başvurduktan sonra adayların bankaya paralarını yatırmaları ve dekontlarını askerlik şubelerine teslim etmeleri gerekiyor. Bu süre içinde paralarını yatıramayan veya işlemleri yetiştiremeyen adaylar için ‘süre uzatımı gerçekleşecek mi?’ sorusu merak konusu oldu.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SÜRESİ UZATILACAK MI?

En son açıklanan rakama göre yaklaşık 150 bin kişi hala işlemlerini tamamlayamadı. Burada da devreye önemli faktörler girdiği belirtiliyor. Çoğu çalışan işyerlerinden avans veya tazminatlarının ödenmesini beklerken çoğu kişi de kredi başvurularının onaylanmasını bekliyor. Başvurusunu yapmış ancak bu durumda olan kişiler de son gün olan 3 Kasım’a kadar dekontlarını teslim edememesi durumunda ek bir sürenin tanınıp tanınmayacağını merak ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.

Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek üç ay boyunca başvurularını e-Devlet üzerinden, ayrıca yurt içinde askerlik şubeleri ile yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.

Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecek. (Yeni Şafak)

EK SÜRE TANINABİLİR

Daha önce buna benzer kanunlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile ek süreler tanınmıştı. En son imar barışında son gün 2 ay uzatılmış, yine vergi barışında son ödeme günü de 15 gün uzatılarak vatandaşlara kolaylık sağlanmıştı. Bedelli başvurularında da başvurularını gerçekleştiren ancak dekontlarını teslim edemeyenler için ek bir süre tanınabileceği değerlendiriliyor.