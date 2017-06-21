Beton mikseri 300 metre kontrolsüz gitti !

İstanbul Ataşehir'de freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri kaldırımları, elektrik direklerini ve reklam panolarını aşarak dereye uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken bir otomobil zarar gördü.

Kaza, Ataşehir Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Çelikdaş yönetimindeki beton mikserinin yokuş aşağı inerken frenleri patladı. Mikseri durduramayan sürücü araçtan atladı.

300 METRE KONTROLSÜZ ŞEKİLDE İLERLEDİ

Kontrolsüz bir şekilde yaklaşık 300 metre ilerleyen mikser kaldırımları aşıp yoldaki elektrik direğini devirdi. Bir de otomobile çarpan mikser yol kenarındaki dev reklam panolarını parçalayarak dereye uçtu. Kazada kamyon hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı.

SÜRÜCÜ GİDEN ARAÇTAN KENDİSİNİ ATTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Beton mikserinin sürücüsü aracın freninin patladığını durduramayınca kendisini aşağı attığını ifade etti.